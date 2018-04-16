Мединский попросил "Ленфильм" вернуть ВТБ более 1,5 млрд руб., взятых в кредит

16.04.18 17:59

© РИА Новости. Алексей Даничев

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал "Ленфильм" погасить кредит, выданный студии ВТБ.

"Хотел бы попросить менеджмент "Ленфильма" обратить внимание на то, что вы успешно обслуживаете кредит ВТБ, пора бы уже возвращать. У вас есть для этого возможности. Мне Антон Силуанов (министр финансов - ИФ) пишет письма постоянно по этому поводу. Возвращайте деньги. Кино вы научились делать очень хорошее", - сказал министр на заседании итоговой коллегии ведомства в понедельник.

Ранее сообщалось, что соглашение о предоставлении кредита "Ленфильму" от ВТБ в размере 1,53 млрд рублей было подписано в июне 2013 года.

В декабре 2017 года гендиректор студии Эдуард Пичугин заявил, что студия и ВТБ достигли соглашения о досрочном погашении кредитной линии, для чего "Ленфильм" должен был продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге.