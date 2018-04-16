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16.04.18 17:59
Мединский попросил "Ленфильм" вернуть ВТБ более 1,5 млрд руб., взятых в кредит
"Хотел бы попросить менеджмент "Ленфильма" обратить внимание на то, что вы успешно обслуживаете кредит ВТБ, пора бы уже возвращать. У вас есть для этого возможности. Мне Антон Силуанов (министр финансов - ИФ) пишет письма постоянно по этому поводу. Возвращайте деньги. Кино вы научились делать очень хорошее", - сказал министр на заседании итоговой коллегии ведомства в понедельник.
Ранее сообщалось, что соглашение о предоставлении кредита "Ленфильму" от ВТБ в размере 1,53 млрд рублей было подписано в июне 2013 года.
В декабре 2017 года гендиректор студии Эдуард Пичугин заявил, что студия и ВТБ достигли соглашения о досрочном погашении кредитной линии, для чего "Ленфильм" должен был продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге.
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