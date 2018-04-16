Последний из находившихся на свободе фигурантов дела "приморских партизан" взят под стражу

17.04.18 08:21

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Ужесточена мера пресечения одному из фигурантов уголовного дела так называемых "приморских партизан", которым присяжные на прошлой неделе вынесли обвинительный вердикт на третьем рассмотрении дела в краевом суде во Владивостоке, передал из зала суда корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток"

"В целях исполнения приговора удовлетворить ходатайство гособвинения. Изменить меру пресечения Вадиму Ковтуну на содержание под стражей", - сообщил судья.

Он сообщил, что В.Ковтун надлежащим образом соблюдал условия подписки о невыезде, но поскольку присяжные вынесли по уголовному делу обвинительный вердикт, это стало основанием для ареста В.Ковтуна.

В.Ковтун взят под стражу в зале суда. Ранее он находился под подпиской о невыезде. Под стражей содержатся все остальные подсудимые - Алексей Никитин, Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов.

Во вторник в Приморском краевом суде продолжается обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных.

Как сообщалось, коллегия присяжных заседателей 10 апреля вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых "приморских партизан", которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года.

Летом 2016 года на втором судебном процессе коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего А.Никитина и В.Ковтуна освободили в зале суда. Трое других - А.Ковтун, В.Илютиков и М.Кириллов - остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

В конце 2016 года Верховный суд РФ отправил дело на новое, третье рассмотрение. В марте 2018 года суд заключил под стражу А.Никитина.

Преступная группа действовала в Приморском крае в 2009 году. Первый судебный процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 года по апрель 2014 года. Приморский краевой суд признал фигурантов виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и ряде других преступлений.

Подсудимые были приговорены к различным срокам - от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Весной 2015 года они обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам, а также вернул на повторное рассмотрение эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек.