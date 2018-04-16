Компания-владелец разбившегося вертолета Ми-8 выплатит родственникам погибших по 1 млн рублей

17.04.18 08:34

© РИА Новости. Антон Денисов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Восток", которой принадлежал вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Хабаровске 11 апреля, выплатит родственникам погибших летчиков по 1 млн руб., сообщает пресс-служба компании во вторник.

"В свою очередь страховая компания, являющаяся страховщиком АО "Авиакомпания "Восток", произведет выплаты страхового возмещения в размере 1 млн. руб. за каждого погибшего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Хабаровского края также выделило материальную помощь в размере 1 млн руб. за каждого погибшего. Эти выплаты родные летчиков начнут получать с 17 апреля. Еще 100 тыс. краевое правительство выделило на захоронение погибших.

Вертолёт потерпел крушение 11 апреля. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.