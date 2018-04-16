Изюбри тяжело пережили многоснежную зиму на Сахалине, охоту на них запретили на три года

17.04.18 08:42

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Несколько изюбрей, завезенных на Сахалин с Алтая в 2016 году, не смогли пережить нынешнюю многоснежную зиму, сообщает пресс-служба Минлесхоза Сахалинской области.

"Прошедшая зима нелегко далась сахалинским изюбрам. От истощения в Корсаковском лесничестве погибло несколько особей благородных оленей. Из-за сугробов животным было трудно добывать себе корм. Высота снежного покрова на юге острова доходила до 80 см, а на отдельных участках до 1,5 м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, этой зимой в Корсаковском районе Минлесхоз и местное лесничество оборудовали несколько кормовых площадок, кормушек с зерновыми, развесили древесные кормовые "веники". Ежегодно оборудуются солонцы. Все эти биотехнические мероприятия помогают изюбрям, которых называют еще благородными оленями, выжить в сложные для них периоды. Неравнодушные сахалинцы тоже подкармливали оленей.

"В последнее время много сахалинцев увлеклось снегоходами. Погоня за зверем в поисках красивого кадра иногда приводит к тому, что испуганные олени разбивают сухожилия о твердый снежный наст. А это тоже может привести к гибели животного", - отмечает пресс-служба.

Кроме Минлесхоза и местного лесничества, в Корсаковском районе изюбрей охраняют и представители частного бизнеса.

По данным прошлого года, на Сахалине насчитывалось 120 особей благородного оленя.

"Считается, что популяция диких изюбров растет недостаточно активно. Поэтому постановлением правительства региона запрет на их охоту в этом году был продлен еще на три года", - сообщает пресс-служба.