Дальневосточные таможенники сообщают об участившихся случаях незаконного ввоза оборудования для майнинга

17.04.18 08:53

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Дальневосточная оперативная таможня сообщила об участившихся случаях нелегального ввоза в РФ оборудования для майнинга криптовалют.

"За три месяца этого года таможни Дальнего Востока выявили 12 случаев недекларирования биткоин-майнеров при ввозе в Россию. За весь 2017 год зарегистрирован 14 таких фактов", - сообщила во вторник пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни Татьяна Шичанина.

По всем выявленным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

"Оборудование для майнинга - видеокарты, платы, интегральные схемы, на Дальний Восток поступает из Китая. Ввозят его, как правило, россияне, как товар для личного пользования", - сказала Т.Шичанина.

На ввоз устройств для майнинга установлены запреты и ограничения, поскольку биткоин-майнеры содержат шифровальные (криптографические) средства. Поэтому эти устройства нужно задекларировать, а также указать данные о нотификации (разрешающий документ) на конкретную модель майнера.