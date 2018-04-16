Паромная переправа между Сахалином и материком закрылась из-за шторма в море

17.04.18 09:04

© РИА Новости. Михаил Мордасов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - В связи со штормом в Татарском проливе утром во вторник приостановила работу паромная переправа, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве.

"Сегодня утром в порт Ванино Хабаровского края зашел грузовой паром "Сахалин-10", после чего переправа закрылась. Паром "Сахалин-8" также пережидает непогоду в Ванино", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в Татарском проливе сейчас юго-западный ветер до 18-23 м/с, высота волны в море - до 3,5 метров. Непогода, по прогнозу синоптиков, продлится до конца суток среды.

Возобновить работу переправы планируется рано утром в четверг. Первым из Ванино выйдет грузовой паром "Сахалин-10", через несколько часов - грузопассажирский паром "Сахалин-8".