Лесники дают неблагоприятный прогноз на начавшийся пожароопасный сезон в Алтайском крае

17.04.18 09:08

© РИА Новости. Яков Андреев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Сухая и ветреная погода в Алтайском крае может усугубить пожароопасную ситуацию в лесах, сообщил на пресс-конференции во вторник замминистра природных ресурсов и экологии региона Владимир Черных.

"12 апреля губернатором региона подписано распоряжение о начале пожароопасного сезона. У нас уже произошел один пожар по вине отдыхающих - площадью 0,5 га. Апрель ожидается благоприятный по осадкам и температурам, а вот на май у нас неблагоприятный прогноз. Осадки не прогнозируются, ожидается сухая, ветреная погода", - сказал В.Черных.

Он отметил, что, исходя из погодных условий, в регионе будет приниматься решение о возможности введения запрета на посещение лесов населением.

"Впереди майские праздники, население направится в леса. Мы будем смотреть по конкретной погодной ситуации, и в случае необходимости будет объявлен режим повышенной готовности, чтобы ограничить доступ населения в леса", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что по итогам прошлого пожароопасного сезона в регионе произошло 229 пожаров на площади 165 гектаров. При этом в регионе ежегодно снижается процент пожаров, возникших по вине населения. Так, в 2016 году в общем числе пожаров 58% возникли по вине человека. В 2017 году таких пожаров было уже 38%.

В готовности работать в пожароопасный период в регионе находятся 1 тыс. 462 специалиста и 772 единицы техники, в том числе вертолеты "Робинсон". Они нужны не только для авиапатрулирования, но и для доставки специалистов к местам тушения пожаров в труднодоступной, горной местности. В случае возникновения возгораний лесников доставляют туда с помощью вертолетов, а также лошадей.