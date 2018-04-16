Ленинградская АЭС-2 выработала первые 100 млн кВт.ч электроэнергии

17.04.18 09:58

© РИА Новости. Сергей Компанийченко

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 (строится для замещения мощностей Ленинградской АЭС) выработал первые 100 млн кВт.ч электроэнергии, сообщает пресс-служба станции.

В настоящее время блок находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Специалисты выполняют проверки и испытания на 50% номинальной мощности реакторной установки, чтобы удостовериться в надежности и безопасности функционирования всех технологических систем.

Аналогичное тестирование первого энергоблока будет проведено еще трижды: на 75%, 90% и 100% мощности реактора. Специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны, изучат "поведение" реакторной установки и турбоагрегата в различных сценарных условиях, выполнят испытания систем внутриреакторного контроля, проверят эффективность биологической защиты, а также радиационную обстановку на АЭС.

Как сообщалось ранее, пусковые операции на энергоблоке начались 8 декабря 2017 года, когда в активную зону реактора были загружены первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. 6 февраля 2018 года реакторная установка блока была выведена на минимально контролируемый уровень мощности, 15 февраля программа физического пуска блока была выполнена, 22 февраля начался этап энергетического пуска, а 9 марта генератор синхронизировали с сетью и энергоблок начал выдавать в ЕЭС электроэнергию. 26 марта на блоке начался завершающий этап ввода в работу.

Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 будет введен в эксплуатацию в октябре-ноябре 2018 года, сообщал ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Энергоблок N1 ЛАЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 - второй по счету энергоблок подобного типа в мире, пуск первого состоялся в 2016 году на Нововоронежской АЭС.

ЛАЭС-2 будет иметь четыре энергоблока, тип реактора - ВВЭР-1200. Станция строится на площадке ЛАЭС. Электрическая мощность каждого энергоблока - 1,2 ГВт, теплофикационная - 250 Гкал/ч. Расчетный срок службы ЛАЭС-2 - 50 лет, основного оборудования - 60 лет.