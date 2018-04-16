Православные христиане отмечают Радоницу - день поминовения усопших

17.04.18 10:12

© РИА Новости. Антон Круглов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Этот вторник у православных верующих считается днем поминовения усопших. Именно сегодня, на девятый день после Пасхи, по древнему обычаю, принято навещать могилы близких и служить панихиды.

В народе этот день (по-церковному - Радоница) называют пасхой усопших.

Обычай же ходить на кладбище в день Христова Воскресения сложился в годы гонений на Церковь, когда люди не могли открыто посещать храмы в праздник Пасхи и "заменяли" таким образом свое участие в литургии. Поминая своих усопших на кладбище, они одновременно выражали веру в бессмертие души и всеобщее воскресение.

Между тем Церковь не благословляет православных верующих идти на кладбище в праздник Пасхи, потому что смерть близких, особенно если она произошла недавно, вместо радости, которая приличествует этому дню, повергает человека в печаль.