Ввод 11 газопроводов позволит газифицировать 66 населенных пунктов Курской области в 2018году

17.04.18 10:23

© РИА Новости. Александр Демьянчук

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Администрация Курской области и представителя ПАО "Газпром" заключили договор на строительство в регионе в 2018 году 11 газопроводов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Благодаря их вводу в эксплуатацию, уточняется в сообщении, в регионе будет газифицировано 66 населенных пунктов.

ПАО "Газпром", помимо этого, ведет проектирование газопровода-отвода и новой газораспределительной станции (ГРС) "Рыльск" для газификации Рыльского района. Ввод станции в эксплуатацию запланирован к началу отопительного сезона 2019-2020 года.

Всего в 2004-2017 годах ПАО "Газпром" инвестировал 7,1 млрд рублей в газификацию Курской области, построив 97 газопроводов общей протяженностью 1681 км. Благодаря этому уровень газификации региона увеличен с 54,2% до 95,1%.