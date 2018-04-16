Последствия паводка в Воронежской области помогут устранять тульские спасатели

17.04.18 10:42

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 апреля. Interfax-Russia.ru - В Новоусманский район Воронежской области для борьбы с последствиями паводка прибыла аэромобильная группировка Тульского спасательного центра, сообщает МЧС России.

Группировка состоит из 70 человек и 11 единиц техники, говорится в сообщении.

По состоянию на вечер понедельника всего на территории Воронежской области в зоне затопления находились около 700 приусадебных участков и 63 жилых дома с населением порядка 200 человек. В Новоусманском районе подтоплены 24 дома и 361 приусадебный участок.

Как сообщалось, 15 апреля глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по ликвидации последствий паводка в Воронежской области.