Число посетителей парка "Зарядье" удвоилось с приходом весны

17.04.18 10:56

© РИА Новости. Сергей Пятаков

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Число посетителей парка "Зарядье" увеличилось вдвое, сообщается во вторник на портале столичной мэрии.

"С приходом теплых и солнечных дней количество желающих прийти в парк значительно увеличилось. И если зимой в выходные "Зарядье" посещали в среднем 33 тысячи гостей, то сегодня мы можем говорить уже о 80 тысячах", - приводятся в сообщении слова директора парка Павла Трехлеба.

В материалах добавляется, что ежедневно "Зарядье" принимает около 12 тыс. посетителей, а в зимние дни в парк приходили около 6 тыс. человек.

Круглогодичный ландшафтный парк "Зарядье" находится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 га, площадь построенных объектов - около 80 тыс. кв.м. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 млрд рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года.