В Туве девять школьников отравились спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии

17.04.18 11:03

© РИА Новости. Андрей Старостин

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Девять тувинских школьников попали в больницу с отравлением неизвестным алкоголем, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, сообщили в следственном управлении СКР по республике.

"Девять подростков госпитализированы в республике Тыва в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пятеро из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства в "ТамТам"-канале.

В нем отмечается, что следователи начали проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается место приобретения фальсифицированного алкоголя