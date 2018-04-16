Ущерб от схода вагонов с углем в Красноярском крае составил 7 млн рублей - СКР

17.04.18 11:10

© РИА Новости. Сергей Венявский

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту схода вагонов на перегоне Таежный - Камарчага в Красноярской железной дороги 12 марта, сообщает следственное управление.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

"В результате происшествия никто не пострадал, однако суммарный ущерб, причиненный собственникам поврежденных объектов железнодорожного транспорта и вагонов, составил около 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вечером 12 марта на 4175-м километре перегона Таежный - Камарчага при проходе грузового поезда, состоящего из 62 вагонов с углем, четыре из них сошли с пути, что повлекло повреждение габарита пути и сошедших с пути вагонов.