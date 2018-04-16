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17.04.18 11:32
Способствующие работе "Телеграма" интернет-ресурсы продолжат блокировать
"Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Parhnership", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в решении суда относительно "Телеграма" обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но и на иные лица, то есть, в том числе, и на компании - владельцев VPN и прокси-сервисов.
"Доступ ограничивается до выполнения компанией установленной обязанности по предоставлению в ФСБ информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений", - добавили в пресс-службе.
В понедельник регулятор приступил к блокировке "Телеграма" в России.
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