Способствующие работе "Телеграма" интернет-ресурсы продолжат блокировать

17.04.18 11:32

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор продолжит блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые способствуют функционированию в России мессенджера "Телеграм", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

"Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Parhnership", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в решении суда относительно "Телеграма" обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но и на иные лица, то есть, в том числе, и на компании - владельцев VPN и прокси-сервисов.

"Доступ ограничивается до выполнения компанией установленной обязанности по предоставлению в ФСБ информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений", - добавили в пресс-службе.

В понедельник регулятор приступил к блокировке "Телеграма" в России.