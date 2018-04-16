Семь учеников школы в Екатеринбурге обратились к медикам с жалобами на недомогание, проводится проверка

17.04.18 11:43

© РИА Новости. Илья Питалев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку в связи с возможным заболеванием учеников школы N85, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области во вторник.

"По предварительной информации, за последние несколько дней за медицинской помощью обратилось семеро учащихся, преимущественно из начальных классов, с аналогичными симптомами: с жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием", - говорится в сообщении.

Администрация школы 17 апреля приостановила учебный процесс до 23 апреля, чтобы установить причины недомогания детей, а также для дезинфекции помещений.

Отмечается, что обучение детей организованно дистанционно.

По данным надзорного ведомства, питание в школьной столовой организовывает ЕМУП "Золушка".

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продуктов питания в школе, проводятся исследования, устанавливаются причины возможного заболевания.