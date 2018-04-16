Кинофестиваль "Дух огня" в Югре в 2019г хотят посвятить теме мира и добровольчества

17.04.18 12:09

© РИА Новости. Владимир Трефилов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Теме мира и добровольчества планируют посвятить следующий XVII Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня", регулярно проходящий в Ханты-Мансийске (Югра), сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Накануне в региональном правительстве состоялось итоговое заседание оргкомитета, прошедшего в марте XVI фестиваля "Дух огня".

"Одной из связующих нитей фестиваля между кинематографистами, зрителями может стать тема мира и добровольчества. В России много историй, когда при поддержке волонтеров, гражданских активистов в жизни граждан появляется новый смысл, выход из неразрешимых ситуаций. Полагаю, что запрос на такие добрые истории может быть учтен в программе будущего кинофорума", - приводятся в сообщении слова главы региона, сказанные в ходе заседания оргкомитета.

Отмечается, что оргкомитет в мае планирует утвердить концепцию, время и тему XVII фестиваля "Духа огня", который пройдет в 2019 году.

XVI "Дух огня" проходил с 1 по 5 марта в Ханты-Мансийске и был посвящен теме любви.

Победителем и обладателем главного приза "Золотая тайга" стала немецко-швейцарская картина режиссера Катарины Вюсс "Сара играет оборотня". Второе место и приз "Серебряная тайга" достались фильму "Первый этап" (Южная Корея) режиссера Ким Дэхвана. Третье место и приз "Бронзовая тайга" получила лента "Классический период" (США) режиссера Теда Фендта.

В российском конкурсе лидером стал фильм Дмитрия Фальковича "Иванов".

Дебютная работа режиссера Александра Ханта из Ханты-Мансийска "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" была удостоена сразу трех наград: приза зрительских симпатий "Золотая тайга", приз за лучшую операторскую работу и приза имени Александра Абдулова "За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме" - актерскому дуэту Евгению Ткачуку и Алексею Серебрякову, снявшихся в данной ленте.

За пять дней фестиваля кинопоказы посетили около 40 тыс. человек. Они посмотрели 123 фильма на 90 площадках.