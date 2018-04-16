Более десятка учащихся ульяновской школы подхватили кишечную инфекцию, проводится проверка

17.04.18 12:18

© РИА Новости. Александр Лисицын

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Новоспасского района Ульяновской области проводит проверку по факту обращения за медицинской помощью учащихся Троицко-Сунгурской школы.

Старший помощник облпрокурора Василий Зима сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Поволжье", что за четыре дня в больницу обратились 16 детей.

"Дети в возрасте от 12 до 15 лет, из разных классов. У них предварительно диагностирована кишечная инфекция, все находятся на амбулаторном лечении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информация об обращениях детей к медикам поступила в прокуратуру из школы.

"Сотрудники прокуратуры проверяют исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, направлены специалисты территориального управления Роспотребнадзора, которые в случае необходимости примут решение о введении карантина. Сейчас школа работает в обычном режиме ", - добавил В.Зима.