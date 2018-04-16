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17.04.18 12:37
Крым передал в федеральную собственность РФ участок на Тузле
Такое решение принято после рассмотрения заявления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора, указывается в решении крымского правительства, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".
ФКУ Упрдор "Тамань", как известно, является заказчиком строительства Крымского моста. Транспортный переход соединит Керченский и Таманский полуостровы через остров Тузла и Тузлинскую косу.
"Осуществить безвозмездную передачу из собственности Республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6 530 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования земельного участка - транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, Керчь, Коса Тузла", - говорится в документе Совмина.
Право федеральной собственности на землю возникает со дня утверждения акта приема-передачи.
"Это стандартная процедура передачи земельного участка из собственности субъекта федерации в федеральную собственность под нужды строительства федерального объекта инфраструктуры", - пояснил "Интерфаксу" представитель ФКУ Упрдор "Тамань".
"Собственником участка после завершения процедуры передачи станет Российская Федерация, правообладателем - ФКУ Упрдор "Тамань", подведомственное Росавтодору. Оформление передачи земельных участков по проекту находится в завершающей стадии", - уточнил собеседник агентства.
Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется в мае 2018 года, грузовиков - осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.
Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.
Тузла - песчаный остров площадью 3,5 кв. км, длиной от 5 до 6,5 км и шириной около 0,5 км в Керченском проливе. Он находится между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке.
Остров получил известность в 2003 году после начала территориального спора между Украиной и Россией из-за права собственности на Тузлу. Крым вошел в состав России в марте 2014 года, таким образом для РФ вопрос принадлежности Тузлы снят.
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