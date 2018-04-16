Глава Минтранса Крыма подал в отставку - Аксенов

17.04.18 12:42

© РИА Новости. Александр Полегенько

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Министр транспорта Крыма Игорь Захаров подал в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник в Симферополе.

"На следующей неделе будут замены, в том числе, в министерстве транспорта Крыма. Игорь Захаров (министр транспорта - ИФ) уже написал заявление", - сказал С.Аксенов.

И.Захарову 56 лет. Он возглавлял Минтранс Крыма с сентября 2017 года. Ранее работал в структурах РЖД и в Росморречфлоте (был помощником руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, затем - заместителем руководителя).