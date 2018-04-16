Трое членов ИГИЛ задержаны, один из них подорвал себя при задержании

17.04.18 12:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Федеральной службы безопасности обезвредили ячейку сторонников террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), члены которой планировали теракты в Ростовской области.

Как сообщили "Интерфаксу" во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство", которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств".

"При проведении оперативно-боевого мероприятия главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление, привел в действие самодельное взрывное устройство неустановленного образца, в результате чего получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в "Интерфакс".

Ведомство не уточняет, где конкретно проходила операция, отмечая лишь, что на месте происшествия обнаружены автомат "АК-74", ручные гранаты, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ).

В ходе мероприятий с привлечением сил полиции были задержаны трое членов группы, у которых изъято: огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность "ИГ", говорится в сообщении.