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17.04.18 13:43

В Ингушетии нет имамов мечетей, призывающих прихожан к противоправным действиям - глава республики

© РИА Новости. Сергей Субботин
17 апреля. Interfax-Russia.ru - В Ингушетии никогда не было случаев возбуждения уголовного дела в отношении религиозных проповедников за экстремистские высказывания и призыв к терроризму, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров в интервью журналистам в Магасе.

"У нас не было случаев, когда за идеологию, экстремизм, призывы к терроризму священнослужитель был арестован или же против него возбуждено уголовное дело. Нет таких примеров", - сказал ингушский лидер.

По его мнению, это говорит о том, что в республике нет имамов мечетей, призывающих прихожан к противоправным действиям. Правоохранительные органы уделяют этому вопросу особое внимание и не допускают нарушения закона.

"Есть спецслужбы, которые успешно работают. Поверьте, если бы были бы таковые, то в отношении них были бы приняты самые жесткие меры", - добавил руководитель республики.

Ю.-Б.Евкуров считает, что Ингушетия стала одним из самых безопасных регионов в России благодаря профилактической работе и единодушному осуждению экстремизма и терроризма жителями региона, независимо от религиозных взглядов и социального положения.

По уровню снижения преступности республика традиционно занимает ведущие позиции среди регионов страны.

Так, уровень преступности в минувшем году в регионе на 100 тысяч населения составил 334,3 (380,8) пункта. По России этот показатель в 4 раза, а по СКФО в 2 раза выше.

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