Около 6,4 млрд рублей инвестируют в развитие Вологды в ближайшие три года

17.04.18 14:12

© РИА Новости. Владимир Трефилов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - В строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов Вологды в ближайшие три года будет инвестировано 6,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.

"На улучшение инфраструктуры города Вологды будет направлено 6,4 млрд рублей. Кроме того, мы освоим 13 млрд федеральных бюджетных средств на строительство автомобильного обхода города", - цитирует пресс-служба О.Кувшинникова.

Он выразил уверенность, что благодаря новому строительству и реконструкции инфраструктуры город станет привлекательным для жизни, работы и отдыха. "Для посещения гостями и туристами. Я уверен, что вместе мы реализуем все эти амбициозные планы и осуществим все наши мечты", - подчеркнул губернатор.

В частности в течение трех лет планируется завершить строительство новой школы за 763 млн рублей, четырех детских садов с бассейнами на 1 тыс. мест (более 1 млрд руб.), регионального сосудистого центра (446 млн руб.), перинатального центра (624 млн руб.) и т.д.