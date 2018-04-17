Короткое замыкание в светильнике стало причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерово

17.04.18 14:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Замыкание в проводке светильника стало причиной пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", заявил во вторник директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

"Да, действительно, по нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием большого переходного сопротивления и перегрузки частей светильника. Мы не знаем, что именно, но причина там", - сказал Р.Еникеев на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что у светодиодного светильника был рассеиватель, после обновления которого огненные капли упали в поролоновую яму.

"Истинная причина будет названа Следственным комитетом России", - добавил Р.Еникеев.