|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.04.18 15:12
Экс-глава пермского ГУФСИН получил 10 лет колонии за взятки
"Экс-начальник краевого ГУФСИН признан виновным по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ и ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взяток лично и через посредника в крупном и особо крупном размерах)", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР России по Пермскому краю.
"Его соучастник, бывший начальник ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в 2012-2013 годах начальник регионального УФСИН России получил от предпринимателя в качестве взятки три сертификата на приобретение туристических путевок общей стоимостью 400 тыс. рублей, а также две серебряные коллекционные монеты весом 1 и 3 кг стоимостью 81 тыс. и 180 тыс. рублей, соответственно, на общую сумму 661 тыс. рублей.
"Взятка была получена за помощь в обеспечении своевременного направления ГУФСИН России по Пермскому краю писем-заявок на поставки продуктов, производимых цехом, принадлежащим бизнесмену", - отмечает пресс-служба. Также глава управления способствовал заключению договоров на поставку продукции между краевыми учреждениями уголовно-исполнительной системы и фирмами, подконтрольными предпринимателю.
Кроме того, в 2012 году экс-начальник ГУФСИН получил от замглавы администрации сельского поселения через начальника ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю взятку в виде земельного участка площадью 0,5 га за общее покровительство и попустительство по службе в отношении своего подчиненного, выступившего посредником при передаче и получении взятки.
"Для сокрытия факта совершения преступления в январе 2013 года земельный участок по фиктивному договору дарения был зарегистрирован на близкого родственника обвиняемого. Рыночная стоимость земельного участка составила более 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.
"Уголовное преследование в отношении взяткодателей, передавших взятки, прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления и расследованию уголовного дела", - отмечает пресс-служба.
Экс-руководитель ГУФСИН России по Пермскому краю приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Также суд лишил его права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года со штрафом в размере 3,3 млн рублей с лишением специального звания генерал-лейтенант внутренней службы.
К этому наказанию частично присоединено наказание по приговору Дорогомиловского районного суда Москвы от 8 июля 2016 года. Таким образом, фигурант должен будет отбыть 12 лет в колонии строгого режима со всеми указанными выше дополнительными наказаниями.
Его бывший подчиненный приговорен к штрафу в размере 2,8 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что Дорогомиловский районный суд Москвы в июле 2016 года приговорил В.Соколова к пяти годам лишения свободы за мошенничество.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket