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Экс-глава пермского ГУФСИН получил 10 лет колонии за взятки

© РИА Новости. Алексей Филиппов
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Перми во вторник вынес обвинительный приговор бывшему руководителю ГУФСИН России по Пермскому краю Александру Соколову за взяточничество.

"Экс-начальник краевого ГУФСИН признан виновным по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ и ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взяток лично и через посредника в крупном и особо крупном размерах)", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР России по Пермскому краю.

"Его соучастник, бывший начальник ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2012-2013 годах начальник регионального УФСИН России получил от предпринимателя в качестве взятки три сертификата на приобретение туристических путевок общей стоимостью 400 тыс. рублей, а также две серебряные коллекционные монеты весом 1 и 3 кг стоимостью 81 тыс. и 180 тыс. рублей, соответственно, на общую сумму 661 тыс. рублей.

"Взятка была получена за помощь в обеспечении своевременного направления ГУФСИН России по Пермскому краю писем-заявок на поставки продуктов, производимых цехом, принадлежащим бизнесмену", - отмечает пресс-служба. Также глава управления способствовал заключению договоров на поставку продукции между краевыми учреждениями уголовно-исполнительной системы и фирмами, подконтрольными предпринимателю.

Кроме того, в 2012 году экс-начальник ГУФСИН получил от замглавы администрации сельского поселения через начальника ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю взятку в виде земельного участка площадью 0,5 га за общее покровительство и попустительство по службе в отношении своего подчиненного, выступившего посредником при передаче и получении взятки.

"Для сокрытия факта совершения преступления в январе 2013 года земельный участок по фиктивному договору дарения был зарегистрирован на близкого родственника обвиняемого. Рыночная стоимость земельного участка составила более 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Уголовное преследование в отношении взяткодателей, передавших взятки, прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления и расследованию уголовного дела", - отмечает пресс-служба.

Экс-руководитель ГУФСИН России по Пермскому краю приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Также суд лишил его права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года со штрафом в размере 3,3 млн рублей с лишением специального звания генерал-лейтенант внутренней службы.

К этому наказанию частично присоединено наказание по приговору Дорогомиловского районного суда Москвы от 8 июля 2016 года. Таким образом, фигурант должен будет отбыть 12 лет в колонии строгого режима со всеми указанными выше дополнительными наказаниями.

Его бывший подчиненный приговорен к штрафу в размере 2,8 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский районный суд Москвы в июле 2016 года приговорил В.Соколова к пяти годам лишения свободы за мошенничество.

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