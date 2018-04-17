|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.04.18 15:23
Сильные дожди ожидаются в Москве в ближайшие двое суток
Как ожидается, с вечера вторника до вечера четверга в столице может выпасть порядка 16 мм дождей, что составляет около 36% апрельской нормы.
"Основные ливни пройдут над Москвой в первой половине дня 18 апреля, когда выпадет до 9 мм осадков", - уточнил собеседник агентства.
Он рассказал, что прошедший в ночь на вторник дождь с грозой принес Москве десятую часть апрельской нормы. В целом с начала месяца в Москве выпало 13 мм осадков, что составляет почти 30% от месячной нормы.
По прогнозам синоптиков, со среды в столичный регион придет небольшое похолодание, температура воздуха в дневные часы 18 и 19 апреля составит 13-15 градусов. В пятницу осадков не ожидается, температура не превысит 12-14 градусов, в выходные еще немного похолодает и возобновятся дожди.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket