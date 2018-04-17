Сильные дожди ожидаются в Москве в ближайшие двое суток

17.04.18 15:23

© РИА Новости. Илья Питалев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - В ближайшие двое суток в Москве ожидаются сильные дожди, которые могут принести более трети месячной нормы осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Как ожидается, с вечера вторника до вечера четверга в столице может выпасть порядка 16 мм дождей, что составляет около 36% апрельской нормы.

"Основные ливни пройдут над Москвой в первой половине дня 18 апреля, когда выпадет до 9 мм осадков", - уточнил собеседник агентства.

Он рассказал, что прошедший в ночь на вторник дождь с грозой принес Москве десятую часть апрельской нормы. В целом с начала месяца в Москве выпало 13 мм осадков, что составляет почти 30% от месячной нормы.

По прогнозам синоптиков, со среды в столичный регион придет небольшое похолодание, температура воздуха в дневные часы 18 и 19 апреля составит 13-15 градусов. В пятницу осадков не ожидается, температура не превысит 12-14 градусов, в выходные еще немного похолодает и возобновятся дожди.