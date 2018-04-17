Заморозки, ожидаемые в Карачаево-Черкесии, могут повредить сельхозкультуры

17.04.18 15:48

© РИА Новости. Олег Ласточкин

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Заморозки ожидаются ночью и утром 17-18 апреля в центральных районах Карачаево-Черкесии.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур", - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

В связи с предстоящими заморозками чрезвычайное ведомство распространило экстренное предупреждение, в котором рекомендовало предпринять меры по защите растений от заморозков.

Снижение температуры прогнозируется до -3°С.