Запросы об аресте банковских счетов россиян на 1,3 млрд евро направлены в прошлом году в ряд стран

17.04.18 15:51

© РИА Новости. Сергей Гунеев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура России направила в ряд стран запросы об аресте банковских счетов подозреваемых россиян, на которых содержатся средства в общей сложности на 1,3 млрд евро.

"В 2017 году в компетентные органы иностранных государств дополнительно направлены запросы о наложении ареста на денежные средства в банках Лихтенштейна, Швейцарии, Сингапура, островов Кука на общую сумму 1,3 млрд евро, а также на три объекта недвижимого имущества и движимое имущество во Франции и Испании", - говорится в ежегодном докладе генпрокурора Юрия Чайки, направленном в Совет Федерации.