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17.04.18 16:13
Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, обеспечивающие доступ к экстремистским аккаунтам в Telegram
"В настоящее время, в силу того, что мы получили вчера требование прокуратуры, которая рассматривает те VPN-сервисы, которые обеспечивают доступ, в том числе к террористическим и экстремистским аккаунтам в Telegram, и у нас есть перечень этих VPN-сервисов... Мы такое требование получили, и в соответствии с ним мы в выгрузку по 398-му закону эти ресурсы отправили", - сказал А.Жаров.
Он отметил, что сейчас не готов назвать, что это за сервисы и какое количество их будет заблокировано.
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