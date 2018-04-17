Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, обеспечивающие доступ к экстремистским аккаунтам в Telegram

17.04.18 16:13

© РИА Новости. Александр Натрускин

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры блокирует VPN-сервисы, которые обеспечивают доступ, в том числе к террористическим и экстремистским аккаунтам в Telegram, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Александр Жаров во вторник.

"В настоящее время, в силу того, что мы получили вчера требование прокуратуры, которая рассматривает те VPN-сервисы, которые обеспечивают доступ, в том числе к террористическим и экстремистским аккаунтам в Telegram, и у нас есть перечень этих VPN-сервисов... Мы такое требование получили, и в соответствии с ним мы в выгрузку по 398-му закону эти ресурсы отправили", - сказал А.Жаров.

Он отметил, что сейчас не готов назвать, что это за сервисы и какое количество их будет заблокировано.