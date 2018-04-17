Дуров начал выплачивать биткоин-гранты помогающим Telegram администраторам VPN и прокси-сервисов

17.04.18 16:38

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что начал выплачивать биткоин-гранты администраторам VPN и прокси сервисов в рамках защиты цифровых свобод и прогресса.

"В рамках цифрового сопротивления - децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса - я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам прокси и VPN", - написал П.Дуров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в течение года он будет рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели.

"Призываю всех присоединяться и участвовать - настройкой прокси/VPN серверов или их финансированием", - сообщил П.Дуров.

Накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера "Телеграм".