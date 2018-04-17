Генпрокуратура за прошлый год выявила более 8,5 тыс. нарушений при строительстве космодрома "Восточный"

17.04.18 16:41

© РИА Новости. Игорь Агеенко

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура в 2017 году выявила многочисленные нарушения при строительстве космодрома "Восточный", говорится в ежегодном докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

"Всего в прошедшем году выявлено более 8,5 тыс. нарушений, допущенных в ходе строительства космодрома "Восточный", в связи с чем внесено свыше 250 представлений, по требованию прокуроров более 150 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности", - говорится в докладе.

При этом созданный при Генпрокуратуре профильный межведомственный штаб расширил масштабы борьбы с коррупцией при строительстве космодрома.

"Он объединил усилия надзирающих прокуроров, следователей, оперативных служб и гособвинителей. В результате в течение года в суд было направлено 49 уголовных дел указанной категории (почти в три раза больше, чем за предшествующие три года). В прошедшем году окончено предварительным следствием и направлено в суд 37 уголовных дел, что составляет более половины от общего числа дел указанной категории, поступивших в судебные инстанции с 2014 года (67). Расследование оставшихся 24 дел по преступлениям в данной сфере находится под контролем Генпрокуратуры", - говорится в докладе.

Кроме того, при строительстве космодрома было вскрыто более 400 случаев отступления от строительных норм и правил при возведении объектов космодрома, в том числе носящих критический характер и требующих незамедлительного устранения. По требованию прокуратуры руководством Госкорпорации "Роскосмос" усилен контроль за качеством выполняемых работ.

Учитывая начало строительства второй очереди космодрома "Восточный", в целях недопущения причин и условий, способствующих совершению новых преступлений и правонарушений, Генеральная прокуратура Российской Федерации в 2017 году в Правительство Российской Федерации направила предложения по повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности.