Владелец Telegram объяснил важность российского рынка "личными соображениями"

17.04.18 16:55

© РИА Новости. Валерий Левитин

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы мессенджера, однако важен по личным соображениям.

"Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы "Телеграм", он важен нам по личным соображениям", - написал П.Дуров в своем аккаунте соцсети "ВКонтакте" во вторник.

Он отметил, что, как показали последние сутки, "в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов".

"Помимо этого, власти России борются и с независимыми сервисами прокси/VPN, многие из которых перестают работать. Если это произошло, отключите прокси в настройках "Телеграм" и попробуйте найти другой", - рассказал П.Дуров.