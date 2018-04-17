Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей Алтайского края

17.04.18 16:57

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 3 тыс. жилых домов в Алтайском крае пострадали от подтопления во время первой волны паводка в текущем году, сообщает во вторник пресс-центр правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Карлина.

"Весенний паводок нанес ущерб более 21 тысяче жителей 217 населенных пунктов Алтайского края. Ситуация стабилизируется, но об окончании первой волны можно будет говорить лишь через неделю", - сказал А.Карлин.

Он сравнил нынешний паводок со стихией 2014 года - сильнейшим за последние несколько десятилетий наводнением, которое пережил Алтайский край.

"Стихия в этом году наступала на нас более широким фронтом, действовала более динамично. Если сравнивать данные на 17 апреля паводков 2014 и 2018 годов, то под подтопление в этом году попали 37 сельских районов и городских округов против 25 в 2014 году. Подтопления в этом году были в 217 населенных пунктах, тогда как в 2014 - в 107 поселениях", - сказал губернатор.

В 2014 году от стихии пострадали 39 тысяч 619 человек, в 2018 - 21 тысяча 289.

По словам главы региона, количество подтопленных участков и домов сейчас меньше, чем в 2014 году. В ходе нынешнего паводка подтоплено 8 тысяч 769 участков против 15 тысяч 115 четыре года назад. В 2018 году подтоплено 3 тысячи 139 домов, в 2014 подтоплений было в четыре раза больше.

Губернатор также сообщил о проводимой работе по предоставлению компенсаций гражданам, пострадавшим от стихии.

"Мы уже предоставили пакет документов в Минсельхоз для выделения средств бюджета на оказание помощи жителям, у которых погиб скот. Пакет документов о выделении ресурсов на ремонт мостов предоставлен в Минтранс и Росавтодор. Вопросы выделения субсидий для оказания материальной помощи пострадавшему населению мы решаем через МЧС", - отметил глава региона.

В настоящее время наиболее серьезная ситуация с подтоплениями сохраняется в Барнауле. Вода в Оби поднялась за сутки до 510 сантиметров, до критического уровня остается всего 30 сантиметров. Под наблюдением - ситуация в Первомайском, Тальменском, Каменском и Шелаболихинском районах. Всего в регионе подтоплены 122 приусадебных участка и восемь жилых домов.

24 марта в связи с ухудшением паводковой ситуации в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности, 27 марта - режим ЧС.

Следственные органы зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления.

Ситуация была стабилизирована, благодаря пришедшим в регион заморозкам. Однако 9 апреля из-за резкого потепления произошли новые подтопления.