Более 670 жителей Хакасии признаны пострадавшими от последствий паводка в текущем году

17.04.18 16:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 300 жителей Хакасии, чье имущество пострадало от последствий подтопления во время весеннего половодья, уже получили единовременную материальную помощь, сообщает во вторник пресс-центр правительства региона.

"По данным на 17 апреля, общее количество пострадавших от ЧС, связанной с подтоплениями талыми и склоновыми водами, составляет 672 человека. (...) Гражданам полагается единовременная материальная помощь в размере 5 тыс. рублей на человека", - говорится в сообщении.

Всего жителям будет выплачено 3 млн 460 тыс. рублей. По последним данным, денежные средства поступили на счета 322 пострадавших жителей.

Отмечается, что единовременная материальная помощь выплачивается в том случае, если во время паводка поврежден дом, в котором человек проживает и имеет соответствующую прописку. Сумма единовременной материальной помощи составляет не более 25 тыс. рублей на семью.

С 23 марта в результате резкого повышения температуры, аномальных объемов осадков и активного снеготаяния в Хакасии произошло подтопление 36 населенных пунктов.

С 28 марта в Хакасии действует режим ЧС.