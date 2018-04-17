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17.04.18 17:22
Новый терминал аэропорта "Симферополь" взят под охрану Росгвардии
"За безопасность пассажиров и сотрудников на территории этого современного и комфортабельного аэровокзального комплекса отвечают, в том числе, и сотрудники Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении Росгвардии.
Новый терминал в Симферополе, обеспечивающий воздушное сообщение Крыма с материковой частью России, принял первых пассажиров в понедельник.
"Ежедневно росгвардейцы несут службу на нескольких постах в здании аэропорта. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны выполняют задачи по обеспечению безопасности в группе быстрого реагирования и в составе автопатруля", - отметили в департаменте.
В Росгвардии добавили, что всего в Крыму под охраной ведомства находится 17 важных государственных объектов, некоторые из которых являются объектами федерального значения РФ.
Объект постоен возле симферопольского села Укромное, в 6-ти км от действующего аэровокзала.
Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.
Новый терминал спроектирован компанией Samoo Architects & Engineers (Южная Корея). Дизайнеры взяли образ моря в качестве основной идеи проекта, назвав его "Крымская волна". Здание имеет изогнутый силуэт, состоит из 136-ти криволинейных колонн высотой до 35 метров.
Терминал строило крымское ООО "Аконс Про". Ранее руководители компании, инженеры и менеджмент участвовали в возведении аэропортов в Перми, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре.
В новом аэровокзальном комплексе в Крыму есть 55 стоек регистрации, по 8 подвижных телетрапов и выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов.
Аэропорт "Симферополь" теперь, после перевода операционной деятельности в новый терминал, сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год (в 2017 году - 5,1 млн пассажиров).
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, сейчас обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные полеты не осуществляются туда с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.
Концепция развития старого терминала будет представлена к лету 2018 года, скорее всего, там разместится автовокзал.
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