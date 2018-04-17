ФАС возбудила дело против деcяти компаний в Крыму, подозревая их в цепочке перепродаж топлива

17.04.18 17:14

© РИА Новости. Алексей Филиппов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крымских компаний, обеспечивающих полуостров нефтепродуктами в розницу, говорится в сообщении ведомства.

В числе десяти компаний, которые подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства: ООО "Руант", ООО "Консонанс", ООО "Фирма ТЭС", ООО "Кедр", ООО "Брокерский альянс независимых трейдеров", ООО "Дартс", ООО "Топливная компания Карат", ООО "Продукт-инвест", ООО "КД-ойл" и ООО "Синергия Ойл Групп".

"По результатам анализа состояния конкурентной среды на рынках розничной реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива в республике Крым было установлено, что нефтепродукты перепродаются между компаниями несколько раз до того, как поступают на автозаправочные станции. При этом цепочка перепродажи товара содержит в себе признаки согласованных действий между хозяйствующими субъектами, приводящих к ограничению конкуренции на рынке нефтепродуктов Республики Крым, а также осведомленности каждого из участников о намерении каждого другого участника действовать определенным образом", - поясняется в сообщении.

Кроме того, в результате этих соглашений у компаний появилась возможность влиять на условия обращения товара на рынке, в частности, оказывать существенное влияние на розничную цену реализации. Все это послужило поводом для возбуждения антимонопольного дела по признакам нарушения части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции, подчеркивает ФАС.