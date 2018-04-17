МЧС предупреждает о дождях и порывистом ветре в Москве

17.04.18 17:26

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Сильный дождь и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозу синоптиков (Росгидромет) в период с 15:00 17.04.2018 до 21:00 18.04.2018 ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Суммарное количество осадков составит 7-21 мм, при грозе возможны порывы ветра до 15 м/сек", - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС напомнили о необходимости быть осторожными и аккуратными из-за неблагоприятных погодных условий.