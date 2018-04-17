В Ульяновске стартовала проверка гвардейской бригады ВДВ

17.04.18 17:31

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Проверка боеготовности 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады началась во вторник в Ульяновске, в ходе мероприятий в первую очередь будет проверено оснащение вооружением и укомплектованность десантников, сообщил командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков журналистам.

"Главная цель проверки - проверить уровень боеспособности, подразделений бригады, а также оценить их способность выполнять задачи по предназначению. Основными элементами инспекции является проверка боевой готовности, подготовки вооружения и военной укомплектованности, а также морально-психологического состояния личного состава", - сказал А.Сердюков.

Он уточнил, что ульяновская бригада является миротворческой и полностью укомплектована контрактниками.

"Проверка продлится в течение 10 дней. Мы начали проверку со строевого смотра, должны разобраться здесь с вопросами укомплектованности,обеспеченности. В конце строевого смотра проводится радиотренировка как с использованием переносных средств связи, так и с использованием боевой техники", - уточнил он.