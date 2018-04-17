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17.04.18 17:56

Собянин отмечает успехи московских школьников на Всероссийской олимпиаде

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Столичные ученики успешно выступили в финалах Всероссийской олимпиады школьников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.

"В эти дни проходили финалы Всероссийской олимпиады школьников сразу по восьми предметам. Состязания по физике, истории, технологии, русскому, испанскому, итальянскому, китайскому и немецкому языкам принесли московской команде 228 дипломов. Из них 48 дипломов победителей", - написал С.Собянин в Твиттере. Он уточнил, что особенно успешно московские школьники выступили по физике.

"Кандидатами в сборную России для участия в Международной олимпиаде стали пятеро москвичей. Замечательно и то, что победители и призеры Всероссийского этапа могут без экзаменов поступить в любой российский вуз по своему профилю", - добавил мэр.

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