Пятнадцатиметровое полотно для диорамы о Ледовом побоище представят в Музее артиллерии в Петербурге

17.04.18 18:05

© РИА Новости. Александр Гальперин

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Выставка главного художника Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгения Емельянова "Образы Родины" откроется в Петербурге в среду, сообщает пресс-служба хранилища.

"Безусловной доминантой выставки станет монументальное полотно для будущей диорамы "Ледовое побоище", выполненное художником в рамках проекта Российского военно-исторического общества", - говорится в сообщении.

Картину впоследствии планируется разместить в Псковской области в будущем музее, посвященном 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского.

Кроме того, в экспозицию "Образы Родины" вошли пейзажи, портреты и эскизы. Всего демонстрируется более 80 живописных и графических работ Е.Емельянова.

Выставка будет открыта до сентября этого года.