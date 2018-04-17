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17.04.18 18:28
Тверская область в 2018г выделит около 550 млн руб. на ремонт дорог в Твери
"Из регионального бюджета на эти цели решением правительства Тверской области выделено 456 млн рублей. Из местного бюджета направят более 93,4 млн рублей. Утверждены основные объекты областной столицы, на которых будут выполнены ремонтные работы", - говорится в сообщении.
В частности, в текущем году продолжится реконструкция путепровода на Московском шоссе на въезде в Тверь. Проектом предусмотрено увеличение пропускной способности мостового сооружения до 4 полос.
"В план дорожных работ на 2018 год включен капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе. Губернатор Игорь Руденя поручил администрации Твери разработать проект по расширению до четырех полос дороги, ведущей от путепровода до трассы М-10", - отмечает пресс-служба.
Кроме того, на Бежецком шоссе на выезде из Твери будет увеличено число полос движения, что позволит уменьшить количество заторов на данном отрезке.
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