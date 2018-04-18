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18.04.18 08:23

Глава Приморья предложил создать в регионе банк сырья для лесопереработки

© РИА Новости. Александр Кондратюк
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на совещании по вопросу развития лесопромышленного комплекса предложил создать в регионе банк сырья для лесопереработки.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, в настоящее время в крае лесозаготовительной деятельностью и лесопереработкой занимаются более 412 организаций различных форм собственности, трудоустроено более 10 тыс. человек.

Общая площадь земель лесного фонда в Приморье составляет около 12 млн гектаров, из них защитные леса - более 3,3 млн гектаров, сообщил на совещании гендиректор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел Корчагин.

Из общей площади лесов около 65% переданы арендаторам для заготовки древесины, заключено 274 договора. Ежегодно арендаторы заготавливают около 4,5 млн кубических м.

"Краткие итоги деятельности лесопромышленного комплекса в 2017 году: как обычно лесной комплекс работает с показателями 2-8% увеличения, заготовка - 101%. Показатель, который демонстрирует развитие отрасли, - то, что товарная продукция увеличилась, составляет сейчас шесть тысяч рублей за каждый кубический метр заготовленной древесины. По Дальневосточному федеральному округу это самый большой показатель. Важно, что растет численность предприятий. Несмотря на кризис, лесная отрасль не допустила обвала производства", - приводит слова П.Корчагина пресс-служба.

Основная доля лесной продукции вывозится за рубеж, в экспорте края она составляет 12,5%.

Основные потребители приморской древесины - Китай (77%) и Япония (12,5%).

При этом, 40% экспорта составляет необработанная древесина.

Участники совещания отметили, что переработать всю заготовленную массу у края нет возможности.

А.Тарасенко призвал представителей ассоциации собрать под своим началом всех лесопромышленников и вместе продумать некий механизм, который позволил бы более активно развивать лесопереработку в Приморье.

"У нас существует ассоциация, давайте продумаем некий механизм - биржу, внутренний рынок кругляка, чтобы любой, кто хочет открыть производство, мог прийти на этот рынок и купить лес, но не по такой "золотой" цене, что никуда его потом не продаст, а по какой-то установочной. Сами увидите, мы проскочим этот сырьевой барьер. Подумайте вместе, что можно сделать и как", - сказал глава региона.

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