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18.04.18 08:36
Причиной крушения Ми-8 в Хабаровске стало столкновение вертолета с антенной мачтой
"Первые результаты расшифровки черных ящиков говорят о том, что причиной аварии Ми- 8 стало столкновение с антенной. На сооружении видны следы, оборванные провода, сломанные конструкции. Предположительно, вертолет мог задеть антенну винтами", - сказал представитель МАК агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в среду.
По его словам, полет проходил в условиях плохой видимости.
"Работа с черными ящиками продолжится еще не менее двух недель. Полевой этап расследования завершается", - сказал представитель МАК.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" разбился 11 апреля в районе улиц Антенная - Хирургическая в Хабаровске. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает три версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.
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