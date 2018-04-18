Причиной крушения Ми-8 в Хабаровске стало столкновение вертолета с антенной мачтой

18.04.18 08:36

© РИА Новости. Саид Царнаев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток", разбившийся 11 апреля в Хабаровске, перед падением задел антенную мачту, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

"Первые результаты расшифровки черных ящиков говорят о том, что причиной аварии Ми- 8 стало столкновение с антенной. На сооружении видны следы, оборванные провода, сломанные конструкции. Предположительно, вертолет мог задеть антенну винтами", - сказал представитель МАК агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в среду.

По его словам, полет проходил в условиях плохой видимости.

"Работа с черными ящиками продолжится еще не менее двух недель. Полевой этап расследования завершается", - сказал представитель МАК.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" разбился 11 апреля в районе улиц Антенная - Хирургическая в Хабаровске. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает три версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.