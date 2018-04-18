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18.04.18 08:41

Лососевая путина стартует на Камчатке 1 июня

© РИА Новости. Алексей Куденко
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Лососевая путина-2018 начнется на восточном побережье Камчатки с 1 июня, сообщает в среду пресс-служба правительства Камчатского края.

"По традиции, первыми стартуют Усть-Камчатский, Олюторский, Алеутский районы", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя краевого правительства-главы регионального министерства рыбного хозяйства Владимира Галицына.

В.Галицын отметил, что на западном побережье основная путина стартует с 10 по 20 июля. По некоторым водным объектам будут даны более ранние сроки.

"Промысел будет организован по бассейновому принципу. На западном побережье будет шесть групп рыбопромысловых участков, на восточном - 14. Как и в предыдущие годы, по предложениям Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии будет введена система проходных дней на морских и на речных участках", - сказал краевой зампред.

По словам В.Галицына, в этом году для пропуска ранней нерки и чавычи на отдельных водных объектах Карагинской подзоны будут введены дополнительные проходные дни.

В 2018 году на западном побережье Камчатки ожидается значительный подход охотоморской горбуши - порядка 218 тысяч тонн. В этой связи охранные мероприятия, наряду с регулированием промысла, становятся основной задачей путины. Борьбу с браконьерством во время предстоящей лососевой рыбалки обсудили на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка, прошедшем под председательством губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

"Это самая важная путина в течение года на Камчатке. Необходимо наращивать присутствие правоохранительных органов в тех районах, где фиксируется наибольшее количество случаев браконьерского промысла. Те мероприятия, которые проводились в течение последних лет, приносят результат. Положительный эффект есть, но эту работу необходимо усилить", - цитирует пресс-служба В.Илюхина.

В свою очередь, руководитель Северо-Восточного территориального управления по рыболовству Александр Христенко сообщил, что достигнута предварительная договоренность о дополнительном выделении 48 сотрудников Росгвардии для усиления работы стационарных постов, мобильных и оперативных групп в период проведения путины-2018.

А.Христенко отметил, что в Камчатском крае продолжает работать Объединенный штаб для координации деятельности территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти.

"Результатом совместной работы в прошлом году стали 137 материалов о фактах грубых нарушений природоохранного законодательства, переданные нашими сотрудниками в органы внутренних дел. Сегодня по ним возбуждено 121 уголовное дело. Кроме того, были приняты решения, направленные на совершенствование и расширение сферы взаимодействия в период проведения путины-2018", - сказал руководитель Теруправления Росрыболовства.

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