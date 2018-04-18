|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.04.18 08:44
Учащийся девятого класса напал на ровесников в школе в Стерлитамаке
"Это ученик 9-ого класса, 2001 года рождения. Есть пострадавшие в результате инцидента. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.
Между тем, на распространенном в соцсетях видео запечатлено, как со стороны здания школы в Стерлитамаке валит белый дым, а школьники эвакуированы. Подростки обсуждают между собой, как один из мальчиков с ножом ранил девушку, которая после этого выпрыгнула из окна второго этажа школы.
В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что в результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе сам нападавший.
Ранее в Минздраве республики сообщили, что в результате инцидента госпитализированы трое детей и один взрослый.
Как сообщалось, в одной из школ Стерлитамака произошло задымление, четыре человека госпитализированы после инцидента.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket