Учащийся девятого класса напал на ровесников в школе в Стерлитамаке

18.04.18 08:44

© РИА Новости. Максим Блинов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Учащийся девятого класса напал на учащихся в школе №1 в городе Стерлитамак (Башкирия), сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в администрации учебного заведения в среду.

"Это ученик 9-ого класса, 2001 года рождения. Есть пострадавшие в результате инцидента. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

Между тем, на распространенном в соцсетях видео запечатлено, как со стороны здания школы в Стерлитамаке валит белый дым, а школьники эвакуированы. Подростки обсуждают между собой, как один из мальчиков с ножом ранил девушку, которая после этого выпрыгнула из окна второго этажа школы.

В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что в результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе сам нападавший.

Ранее в Минздраве республики сообщили, что в результате инцидента госпитализированы трое детей и один взрослый.

Как сообщалось, в одной из школ Стерлитамака произошло задымление, четыре человека госпитализированы после инцидента.