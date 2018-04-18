Подросток ранил ножом двух учениц и учителя в школе Башкирии

18.04.18 10:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Напавший на учителя и одноклассниц в школе в Башкирии подросток руководствовался личными мотивами, после нападения пытался перерезать себе горло, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, а после ударил себя в шею канцелярским ножом", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подросток принес с собой бензин, который разлил и поджог.

В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Раненые подростки и учитель госпитализированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Похожий инцидент произошел 15 января в школе номер 127 в Перми. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Больше всех пострадала учительница - она поступила в реанимацию ГКБ N4 в крайне тяжелом состоянии. По данным регионального детского омбудсмена Светланы Денисовой, женщина получила 17 ножевых ранений, защищая школьников. Одного ребенка, у которого был травмирован глаз, отправили для лечения в Москву.

Напавшим на школьников 16-летним подросткам предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они арестованы на два месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, 17 января произошло ЧП в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области: во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. Пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением.

На следующий день, 18 января, на входе в одну из московских гимназий остановили учащегося 11 класса, пытавшегося пронести в школу шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумочку с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два коробка спичек.

1 февраля ученик школы N48 в Кемерово случайно ранил ножом девочку, ее госпитализировали с легким ножевым ранением. Преподаватель ОБЖ и директор школы были отстранены от работы.