Внедорожный седан: "АвтоВАЗ" презентовал новую версию Vesta Cross
  
Суд запретил: Роскомнадзор блокирует Telegram и ресурсы, помогающие ему
   
Новые готовые: в Кремле назвали новые санкции США против России экономическим рейдерством
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
09.04.18   13:28

25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
18.04.18 10:00

Подросток ранил ножом двух учениц и учителя в школе Башкирии

© РИА Новости. Павел Лисицын
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Напавший на учителя и одноклассниц в школе в Башкирии подросток руководствовался личными мотивами, после нападения пытался перерезать себе горло, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, а после ударил себя в шею канцелярским ножом", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подросток принес с собой бензин, который разлил и поджог.

В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Раненые подростки и учитель госпитализированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Похожий инцидент произошел 15 января в школе номер 127 в Перми. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Больше всех пострадала учительница - она поступила в реанимацию ГКБ N4 в крайне тяжелом состоянии. По данным регионального детского омбудсмена Светланы Денисовой, женщина получила 17 ножевых ранений, защищая школьников. Одного ребенка, у которого был травмирован глаз, отправили для лечения в Москву.

Напавшим на школьников 16-летним подросткам предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они арестованы на два месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, 17 января произошло ЧП в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области: во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. Пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением.

На следующий день, 18 января, на входе в одну из московских гимназий остановили учащегося 11 класса, пытавшегося пронести в школу шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумочку с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два коробка спичек.

1 февраля ученик школы N48 в Кемерово случайно ранил ножом девочку, ее госпитализировали с легким ножевым ранением. Преподаватель ОБЖ и директор школы были отстранены от работы.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.04.18 10:17
Московские магазины перед майскими праздниками проверят на незаконную продажу алкоголя
.
  18.04.18 10:14
Спецраздел "Мэр, у меня идея" откроется на портале "Наш город" - Собянин
.
  17.04.18 17:56
Собянин отмечает успехи московских школьников на Всероссийской олимпиаде
.
  17.04.18 17:26
МЧС предупреждает о дождях и порывистом ветре в Москве
.
  17.04.18 15:23
Сильные дожди ожидаются в Москве в ближайшие двое суток
.
  17.04.18 10:56
Число посетителей парка "Зарядье" удвоилось с приходом весны
.
  17.04.18 10:34
Лидер "Шалтай-Болтая" Аникеев просит заменить оставшуюся ему часть срока на штраф
.
  17.04.18 10:18
Второй день подряд в Москве фиксируется превышение уровня сероводорода в воздухе
.
  16.04.18 17:15
Фестиваль "Пасхальный дар" в Москве посетили 4,7 млн человек
.
  16.04.18 13:06
Москва и Подмосковье заключили соглашение о сотрудничестве в сфере водоснабжения


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket