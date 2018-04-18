Самолет авиакомпании "Якутия" экстренно сел в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия пассажира

18.04.18 09:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Самолет Boeing 737 АК "Якутия", выполнявший рейс маршруту Якутск-Москва, совершил во вторник вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В 08:10 по местному времени самолет благополучно приземлился в аэропорту Нижневартовска, где пассажир был передан бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В 08:50 по местному времени воздушное судно продолжило полет по намеченному ранее маршруту.

Всего на борту находилось 158 пассажиров и 6 членов экипажа.