Места обитания тигрицы Илоны в Хинганском заповеднике горят в Приамурье

18.04.18 09:14

© РИА Новости. Василий Батанов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Крупный лесной пожар уже несколько дней бушует в Архаринском районе Амурской области, в том числе в Хинганском заповеднике, где обитает тигрица Илоны.

Как сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" глава Архаринского района Дмитрий Лукьянчук, пожар начался в воскресенье в районе сопок и затем перешел на территорию заповедника.

"Эта территория у нас не горела уже лет десять. Это труднодоступная местность. На ликвидацию пожара стянули все силы и средства, какие были. В режиме ЧС начнем привлекать арендаторов. Пожар серьезный. Погодные условия очень неблагоприятные", - сообщил собеседник агентства.

Глава района отметил, что среднесуточные температуры составляют плюс 16 градусов, погода ветреная. С лесным пожаром ведут борьбу 67 человек, задействованы четыре вездехода.

Общая площадь очага - около 5 тыс. гектаров, из них 1,2 тыс. гектаров приходится на заповедник, который является местом обитания "президентской" тигрицы Илоны.

Заместитель директора Хинганского заповедника по науке Вячеслав Кастрикин подтвердил агентству, что горит северо-западная часть природоохранной зоны, куда, в том числе, периодически забредает редкая кошка.

"Горит горная часть заповедника. Там нет наших подопечных - журавлей и аистов. Тигрица Илона, наверняка ушла в безопасное место. Ситуация остается напряженной, так как ветер дует в сторону заповедника, а осадков в ближайшие дни не обещают. Мы задействуем все возможности для ликвидации пожара", - сообщил собеседник агентства.

Хинганский заповедник - охранная территория степных и лесостепных ландшафтов южного Приамурья, а также гнездовий краснокнижного уссурийского (японского) и даурского журавлей.

Как сообщалось, осиротевшие тигры Кузя, Боря и Илона 22 мая 2014 года были выпущены на свободу в Желундинском заказнике Амурской области при участии главы государства.

Тигрята, оставшись по различным причинам сиротами, попали в Центр реабилитации и реинтродукции хищников в Приморье, где окрепли и получили навыки для того, чтобы самостоятельно жить в дикой природе. Долгое время перемещение животных, пока позволяли аккумуляторы, отслеживалось с помощью ошейников-передатчиков.

Тигры Боря и Кузя покинули Приамурье, выбрав места охоты в соседних регионах. Илона поселилась в Хинганском заповеднике.