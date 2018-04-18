|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.04.18 09:14
Места обитания тигрицы Илоны в Хинганском заповеднике горят в Приамурье
Как сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" глава Архаринского района Дмитрий Лукьянчук, пожар начался в воскресенье в районе сопок и затем перешел на территорию заповедника.
"Эта территория у нас не горела уже лет десять. Это труднодоступная местность. На ликвидацию пожара стянули все силы и средства, какие были. В режиме ЧС начнем привлекать арендаторов. Пожар серьезный. Погодные условия очень неблагоприятные", - сообщил собеседник агентства.
Глава района отметил, что среднесуточные температуры составляют плюс 16 градусов, погода ветреная. С лесным пожаром ведут борьбу 67 человек, задействованы четыре вездехода.
Общая площадь очага - около 5 тыс. гектаров, из них 1,2 тыс. гектаров приходится на заповедник, который является местом обитания "президентской" тигрицы Илоны.
Заместитель директора Хинганского заповедника по науке Вячеслав Кастрикин подтвердил агентству, что горит северо-западная часть природоохранной зоны, куда, в том числе, периодически забредает редкая кошка.
"Горит горная часть заповедника. Там нет наших подопечных - журавлей и аистов. Тигрица Илона, наверняка ушла в безопасное место. Ситуация остается напряженной, так как ветер дует в сторону заповедника, а осадков в ближайшие дни не обещают. Мы задействуем все возможности для ликвидации пожара", - сообщил собеседник агентства.
Хинганский заповедник - охранная территория степных и лесостепных ландшафтов южного Приамурья, а также гнездовий краснокнижного уссурийского (японского) и даурского журавлей.
Как сообщалось, осиротевшие тигры Кузя, Боря и Илона 22 мая 2014 года были выпущены на свободу в Желундинском заказнике Амурской области при участии главы государства.
Тигрята, оставшись по различным причинам сиротами, попали в Центр реабилитации и реинтродукции хищников в Приморье, где окрепли и получили навыки для того, чтобы самостоятельно жить в дикой природе. Долгое время перемещение животных, пока позволяли аккумуляторы, отслеживалось с помощью ошейников-передатчиков.
Тигры Боря и Кузя покинули Приамурье, выбрав места охоты в соседних регионах. Илона поселилась в Хинганском заповеднике.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket