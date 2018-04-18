Обвиняемый в коррупции замглавы ФСИН Коршунов стал фигурантом еще одного дела

18.04.18 10:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело против бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по факту злоупотреблений при строительстве следственного изолятора в Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В результате противоправных действий Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 млн рублей", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что в связи с этим в отношении О.Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело по статье части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

"Установлено, что в 2015 году между УФСИН по республике Крым и городу федерального значения Севастополю и ФГУП "Строительное управление № 23" ФСИН России" был заключен госконтракт на строительство следственного изолятора в Симферополе", - сказала С.Петренко.

По данным следствия, с декабря 2015 года по январь 2016 года О.Коршунов "желая получить незаконное денежное вознаграждение от своего знакомого, обеспечил заключение ФГУП "СУ-23" договора на строительство следственного изолятора с подконтрольным ему ООО "Юнистрой".

"Коршунов знал, что это юридическое лицо не располагает материальными и производственными ресурсами, позволяющими осуществить строительство, однако на счета организации были перечислены средства федерального бюджета в размере не менее 82 млн рублей", - сказала представитель СК.

Она отметила, что в декабре 2016 года, когда ФГУП "СУ-23" было реорганизовано, а работы по строительству изолятора не были завершены, требовалось проведение процедуры выбора нового исполнителя работ в соответствии с действующим законодательством.

"Несмотря на это Коршунов в нарушение действующего законодательства организовал заключение дополнительных соглашений с ООО "Юнистрой", в рамках которого фирме было дополнительно перечислено не менее 111 млн рублей", - сказала С.Петренко.

Она добавила, что до настоящего времени ООО "Юнистрой" свои обязательства по строительству следственного изолятора не выполнило, объект не построен и не сдан в эксплуатацию.

О.Коршунов был задержан в сентябре 2017 года, ему предъявлено обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По этому делу также арестованы начальник одного из отделов тылового обеспечения службы ФСИН Алексей Данилов, заместитель главного финансиста ведомства Светлана Алексеева и предпринимательница Марина Дюкова.

В начале февраля стало известно о возбуждении в отношении О.Коршунова еще двух уголовных дел - о мошенничестве в особо крупном размере (ч. ст. 159 УК РФ): бывший замглавы ФСИН и другие фигуранты - Виталий Морусов и Смбат Арутюнян - подозреваются в двух эпизодах хищений на сумму в 90 млн рублей.

В рамках дела в отношении О.Коршунова судом по ходатайству следствия был наложен обеспечительный арест на его квартиру в районе Жулебино, две машины, три пары часов, а также на 3 млн рублей.

Кроме того, обеспечительные меры также наложены на имущество дочери, бывшей жены О.Коршунова, а также подруги его семьи: под арест попали квартира в Лазоревом проезде в Свиблово, автомобиль "Мерседес", нежилое помещение в Южном Медведково и катер, который ранее принадлежал О.Коршунову и который он продал летом прошлого года.