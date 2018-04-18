Роскомнадзор проведет проверку Facebook до конца 2018 года

18.04.18 09:30

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 апреля. Interfax-Russia.ru - До конца этого года Роскомнадзор проверит Facebook на соблюдение закона о локализации баз данных на территории России, если этого не произойдет, то встанет вопрос о блокировке соцсети, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете "Известия" в среду.

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - сказал А.Жаров.

"Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства", - отметил он.

А.Жаров рассказал, что встречается с представителями Facebook "где-то раз в полгода".

"При этом постоянно слышу: Жаров всё спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию", - пояснил глава Роскомнадзора.